خبراء: تراجع رباب عن اعترافها بمعاشرة اللبان برشوة مجلس الدولة يثير الشكوك

التحرير

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أكد خبراء القانون أن تراجع رباب أحمد بطلة قضية "الرشوة الجنسية" بمجلس الدولة عن اعترافها السابق بتقديم "رشوة جنسية" ومعاشرة جمال اللبان المتهم الرئيسى بالقضية والصادر ضده حكم بالمؤبد معاشرة الأزواج 5 مرات وذلك أثناء التحقيق معها بمعرفة النيابة العامة بقضية "الزنى" المتهمة فيها بارتكاب جريمة "الزنى" مع جمال اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة السابق، والتى أمرت النيابة العامة بإحالتها فيها إلى المحاكمة سوف تؤثر على سير قضية "الرشوة الكبرى" بمجلس الدولة مشددين فى تصريحاتهم لـ"التحرير" على أن اعتراف مقدم الرشوة لابد أن يكون ثابتا ومستقرا حتى يتم إعفاء الراشى من العقوبة.

قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية حقوق القاهرة الأسبق إن الاعترافات الجديدة لرباب أحمد المتهمة الرئيسية بقضية "الرشوة الكبرى" بمجلس الدولة قد تأخذ فى الاعتبار عند نقض الحكم موضحا أن الاعتراف لا بد أن يكون صادقا لأن تراجع المتهمة عن اعترافاتها السابقة يشكك فى الدليل بالمتهم موضحا أن العلة من الإعفاء لم تعد قائمة.

وأكد "كبيش" فى حديثه لـ"التحرير" أن المحكمة تقضي بإعفاء الراشى من العقوبة لأنه يقدم أدلة جديدة تدين الموظف العام والاعتراف لابد أن يكون ثابتا ومستقرا، موضحا أن تناقض اعترافات المتهمة يدعو إلى إعادة النظر فى أقوالها أمام المحكمة وتحقيقات النيابة للوصول إلى الحقيقة وإعلاء القانون.

وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق إن التراجع عن الاعترافات لا يكون إلا أمام المحكمة والحكم صدر من أمام محكمة الجنايات ولا تؤخذ المحكمة إلا بأقوال المتهمة أمامها موضحا أن تغيير أقوال المتهمة يطعن في أقوالها السابقة .

وكانت رباب أحمد بطلة قضية "الرشوة الجنسية" بمجلس الدولة قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل أثناء التحقيق معها بقضية "الزنى" المتهمة فيها بارتكاب جريمة "الزنى" مع جمال اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة السابق، والتى أمرت النيابة العامة بإحالتها إلى المحاكمة وحددت جلسة 7 نوفمبر المقبل كأولى جلسات المحاكمة، تمثلت المفاجأة فى تراجعها عن اعترافها السابق بقضية "رشوة مجلس الدولة" بتقديم "رشوة جنسية" ومعاشرة جمال اللبان معاشرة الأزواج 5 مرات، كما اتهمت زوجها بأنه تقدم ببلاغ "الزنى" ضدها بسبب خلافات بينهما حول ممتلكاتهما، وذلك وفقا لنص التحقيقات معها بقضية "الزنى".



مارس الجنس 5 مرات مع رباب.

فى السياق ذاته كشف نص التحقيقات مع المتهم جمال اللبان فى قضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة" التى انفردت "التحرير" بنشرها عن عدة فضائح كان أبرزها اعتراف "اللبان" بأن الأموال التى ضبطت بمنزله، والتى تتجاوز 150 مليون جنيه ملكه، نتيجة تجارته في العملة لسنوات، وأنه على استعداد للتنازل عنها لخزينة الدولة، كما اعترف بعلاقته غير المشروعة بالمتهمة الثانية، موضحا أنه مارس معها الجنس نحو 5 مرات، وأنه تاجر في العملة دون ترخيص من عام 1990 وحقق مبالغ ضخمة، منها المبلغ المضبوط.

وافقت على «خدمات جنسية» علشان الشغل يمشي

اعترفت المتهمة الثانية بقضية "رشوة مجلس الدولة"، رباب أحمد، 39 سنة، تعمل فى مجال توريدات الأثاث والتشطيبات، أمام النيابة وفقا لنص التحقيقات أنها أقامت علاقة جنسية مع جمال اللبان وآخر متوفٍ، بسبب ضغطهما عليها في مجال عملها.

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ورفضت "رباب" فى بداية التحقيقات، التي (حصلت "التحرير" على صورة منها) حضور المحامي الموكل من زوجها معها فى التحقيقات، وعللت ذلك بعدم رغبتها في إطْلاعه على مضمون أقوالها وما تضمنته من وقائع، واعترفت أنها تعمل فى مجال توريدات الأثاث وبدأت التعامل مع مجلس الدولة منذ شهر يوليو 2015، وكانت تتعامل فى مجلس الدولة مع اثنين هما جمال اللبان، مدير إدارة التوريدات وآخر متوفٍ.

وقالت رباب في نص التحقيقات: «عملت معاهم 4 عمليات توريد، أول عملية كانت لصالح شركة (بريمير هوم) والثانية كانت توريد أثاث لمبنى مجلس الدولة بالعباسية وثالث عملية كانت توريد أثاث لأماكن تابعة لمجلس الدولة بالبحيرة والمنيا، وآخر عملية كانت توريد أثاث لمقر مجلس الدولة بسوهاج وآخر ثلاث عمليات كانوا لحسابى الشخصى أنا وجوزى». وتابعت المتهمة: «خلال التعامل معهما اكتشفت إنهم بيطلبوا يعملوا معايا علاقة كأى اثنين متزوجين، وأنا وافقت لأنهم كانوا موقفين ليا شغلى، وكانوا ضاغطين عليا وماسكينى من إيدى اللى بتوجعنى، لأنهم واقفين صرف مستحقاتى، بالإضافة إلى أنهم أخدوا فلوس رشوة بقيمة 800 ألف جنيه من آخر شيك طلع لصالح شركة جوزى».



نص تحقيقات «الزنى» في قضية «رشوة مجلس الدولة»

كشف نص التحقيقات مع مدحت عبد الصبور، صاحب شركة الخلود للأثاث عن حيل زوجته لكسب المال بتقديم جسدها عدة مرات لجمال اللبان، مدير عام المشتريات بمجلس الدولة سابقا وآخر متوفٍ كرشوة جنسية، في سبيل تحقيق غايتها، نافيا علمه بما كانت تقترفه زوجته المحبوسة في ذات القضية «رشوة مجلس الدولة».

وأكد الزوج فى نص التحقيقات معه، التي حصلت "التحرير" على نسخة منها أنه فوجئ بتورط زوجته فى إقامة علاقة جنسية مع المتهم جمال اللبان على فراش الزوجية بمسكنهما بالقاهرة الجديدة، كما اعترفت الزوجة بإقامة علاقة غير شرعية مع متهم آخر متوفٍ، وطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد زوجته والمتهمين معها. وقالت النيابة: تبين لنا وجود المسجون مدحت عبد الصبور خارج غرفة التحقيق برفقة الحراسة اللازمة فدعوناه إلى داخلها ورأينا سؤاله فأجاب: اسمى مدحت عبد الصبور، 48 سنة، مدير إدارى لشركة "إم دى للتوريدات الطبية" ومقيم بالقاهرة الجديدة ومحبوس على ذمة قضية رشوة ونزيل بسجن المزرعة العمومى، ولا أحمل بطاقة شخصية.

س- ما تفصيلات شكواك تحديدا؟

ج- هو اللى حصل إنى متزوج من رباب أحمد وما زالت علاقة الزوجية قائمة حتى الآن، وزوجتى كانت شغالة مديرة معرض أثاث اسمه "برمير هوم" وهذا المعرض كان يتعامل مع مجلس الدولة فى توريد الأثاث، وفى غضون شهر مايو 2016 عرفت من خلال زوجتى أنها اتفقت مع جمال اللبان مدير إدارة التوريدات بمجلس الدولة، وآخر متوفٍ، على توريد أثاث لمجلس الدولة خارج إطار المعرض اللى هى شغالة فيه لحسابها الشخصى، وفعلا تم توريد أول دفعة من الأثاث لصالح زوجتى من خلال فرش مقر العباسية خلال شهرى مايو ويونيو 2016، وبعدها طلب كل من جمال اللبان ووائل شلبى من زوجتى تأسيس شركة باسمها لتوريد الأثاث، وحصل بعض المشكلات فى استصدار أوراق الشركة باسم زوجتى، وتم عمل الشركة باسمى، وتم تنفيذ 2 طلبية من الأثاث، الأولى فى غضون شهر أغسطس عام 2016 والثانية فى غضون شهر نوفمبر 2016 واللى تم ضُبطنا فيها.

وعقب ضبطنا أنا وزوجتى وباقى المتهمين فى القضية عرفت من خلال التحقيقات والمحامين وأمر الإحالة أن زوجتى رباب قامت بتقديم رشاوى جنسية لكل من جمال اللبان وآخر متوفٍ، وعرفت أيضا أن المدعو جمال اللبان قام بممارسة العلاقة الجنسية مع زوجتى أكثر من مرة بداية من شهر أغسطس عام 2016 عدة مرات بمسكن الزوجية الخاص بى، اللى أنا مستأجره بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

وعليه أنا أول ما علمت بتلك القوائع وتحديدا يوم 13 فبراير 2017 خلال إحدى جلسات العرض على نيابة أمن الدولة العليا وعقب عودتى للسجن من محبسى طالبت بأن أعمل محضر زنى ضد زوجتى وهى محبوسة بسجن النساء فى القناطر، وهو ده كل اللى حصل وأنا باتهم زوجتى بالزنى وباطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدها.

كان مدحت عبد الصبور المتهم الثالث بقضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة" والمتهم فيها مع جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ومتهمان اثنان آخران وآخر متوفٍ، قد حرر بلاغا يتهم فيه زوجته المتهمة الثانية بذات القضية "رباب.أ " بارتكاب واقعة زنى، اقترفتها المتهمة مع المتهم بالقضية جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة وحمل البلاغ رقم 1778 لسنة 2017 إدارى المعادى.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 23 سبتمبر الماضي حكما بالسجن المؤبد على "اللبان"، فى القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقى المتهمين من العقوبة، وهم كل من "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى بالنسبة لمتهم آخر متوفٍ وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.