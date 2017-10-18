ضبط 11 قطعة سلاح ناري و18 قضية مخدرات وتنفيذ نحو 4 آلاف حكم قضائي

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، عددا من الحملات استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق قرى"الشبول، النسايمة، ديمشلت"، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 11 قطعة سلاح ناري، و18 قضية إتجار في المخدرات، وتنفيذ نحو 4 آلاف حكم قضائي متنوع.

شملت النتائج ضبط 11 قطعة سلاح ناري (بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وطبنجة، و8 (فرد محلي الصنع)، و21 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة بحوزة 11 متهما أحدهم مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة، وضبط 18 قضية اتجار في المخدرات بمضبوطات بلغت نحو 13 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر، و118 جراما من مخدر الهيروين، و50 جراما من مخدر الحشيش، وألف و375 قرصا مخدرا بحوزة 21 متهما من بينهم مسجلون خطر.

كما تم ضبط عاملين لإتجارهما في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبحوزتهما 660 ألفا و310 جنيهات مصري، و4 آلاف دولار أمريكي، و5 آلاف ريال سعودي، وضبط 7 متهمين وبحوزتهم 7 قطع سلاح أبيض.

وتم ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، و21 دراجة نارية بدون ترخيص، وتنفيذ 37 قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة، وضبط ألف و132 محكوما عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم في نحو 4 آلاف حكم قضائي صادر ضدهم عبارة عن 25 حكما جنائيا من بينها 3 محكوم عليهم بالسجن المؤبد، و نحو ألفين حكم حبس جزئي، ومستأنف، و1239 حكم غرامة، و657 حكم مخالفة، وقد بلغ إجمالي العناصر الإجرامية الخطرة التي تم ضبطها 68 عنصرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجاري استمرار الحملات.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حملاتها الأمنية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية بشتى المحافظات لضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية والمحكوم عليهم الهاربين خاصة الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.