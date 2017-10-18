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ضبط 10 مصانع لإنتاج الأعلاف والمبيدات الزراعية المغشوشة

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مصراوي Masrawy

ضبط 10 مصانع لإنتاج الأعلاف والمبيدات الزراعية المغشوشة

03:21 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ضبط 10 مصانع لإنتاج الأعلاف والمبيدات الزراعية المغشوشة

ارشيفية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع أمن البحيرة والجهات المعنية، حملة أمنية مكبرة، وتمكنت من ضبط 335 قضية متنوعة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشي صورها، لاسيما الجرائم التي تتعلق بالبيئة.

وأسفرت نتائج هذه الجهود، في مجال حماية الثروة الزراعية والحيوانية، عن ضبط 15 قضية في مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، شملت ضبط 9 مصانع لإنتاج الإعلاف، ومصنع مبيدات زراعية، 5 محلات ومخازن أسمدة ومبيدات بإجمالي مضبوطات بلغت ألف و552 طن أعلاف مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر، و13 ألفا و223 طن أسمدة مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر، ونحو 5 آلاف لتر مبيدات زراعية.

وفي مجال حماية الثروة السمكية، أسفرت حملة شرطة البيئة عن ضبط 167 قضية متنوعة، وفي مجال حماية الأراضي الزراعية، عن ضبط وإزالة 97 قضية وحالة متنوعة، وفي مجال حماية البيئة والمحميات الطبيعة، عن ضبط 56 قضية تلوث هوائي "عوادم سيارات، وحرق قش أرز"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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