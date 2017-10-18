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ضبط محكوم عليهما هاربين من 96 سنة حبس في الإسكندرية والجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط محكوم عليهما هاربين من 96 سنة حبس في الإسكندرية والجيزة

03:20 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ضبط محكوم عليهما هاربين من 96 سنة حبس في الإسكندرية والجيزة

ضبط محكوم عليهما هاربين

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث لتنفيذ الأحكام، من ضبط محكوم عليهما هاربين في قضايا متنوعة بإجمالي مدة 96 سنة حبس، وذلك في إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بتتبع المحكوم عليهم الهاربين، وخاصة في أحكام الجنايات ومتعددي الأحكام.

نجحت الإدارة في ضبط المحكوم عليه "محمد م.ع 51 سنة، عامل"، مقيم دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، المطلوب ضبطه في 225 حكما من بينها ( 85 حكم حبس جزئي، 10 أحكام حبس مستأنف، 130 حكم غرامة في قضايا "تبديد مباني، إكمال بناء" بإجمالي مدة حبس 70 سنة.

كما تم ضبط المحكوم عليه "أحمد.ا"، 43 سنة، صاحب شركة"، ومقيم دائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، مطلوب ضبطه في 55 حكمًا من بينها 37 حكم حبس جزئي، 18 حكم حبس مستأنف في قضايا "تبديد" بالحبس لمدة 26 سنة، واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة.

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