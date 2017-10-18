ضبط عاطل و3 سيدات سرقوا محتويات شركة للإسكان بمنطقة بدر

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، عاطل و3 سيدات لقيامهم بسرقة محتويات شركة إسكان وتعمير بمنطقة بدر.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة بدر، من أحد أصحاب محلات بيع الأدوات الكهربائية بدائرة القسم مفادها قيام إحدى السيدات بعرض أسلاك كهربائية عليه بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها "دينا.أ" 37 سنة، ربة منزل، وبحوزتها كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر.

وبمناقشتها اعترفت بسرقة المضبوطات، وسرقة "18 شباك الوميتال، و 4 باب خشب، و3 هيلتي، و51 لفة خرطوم بلاستيك، و3 لفة زاوية خشب، وطبق دش "من داخل بدروم العقار سكنها والتابع للشركة الدولية للإسكان والتعمير، بأسلوب "المغافلة" بالاشتراك مع كل من "صباح.ح"، 42 سنة، ربة منزل، و "بسادة.م"، 19 سنة، ربة منزل، و"الأمير.م" 27 سنة، عاطل.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن الأولى والثانية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.