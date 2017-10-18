أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصحة: 4.2 مليار جنيه لتطوير 125 مستشفى على مستوى الجمهورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: 4.2 مليار جنيه لتطوير 125 مستشفى على مستوى الجمهورية

03:12 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الصحة: 4.2 مليار جنيه لتطوير 125 مستشفى على مستوى الجمهورية

كتب - أحمد جمعة:

قال اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، إن الوزارة رصدت 4.2 مليار جنيه من مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، لتطوير عدد من المستشفيات التابعة لها خلال العام المالي الجاري.

وأضاف الشاهد في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة خصصت 2.4 مليار جنيه لتطوير المستشفيات العلاجية التابعة لها في 27 مديرية بالمحافظات، و1.8 مليار جنيه لتطوير كل من مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.

وأشار مساعد وزير الصحة إلى أن الوزارة تستهدف تطوير 125 مستشفى عبر رفع كفاءة أقسامها الداخلية أو تحديث الإنشاءات أو إضافة أجهزة جديدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التخطيط لمتابعة الاستثمارات المدرجة بالموزانة

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية: حسمت موقفها بشأن إنشاء "القابضة للقمامة"

    أخبار

  • إسماعيل: 10.8% عجز موازنة العام الماضي مقارنة بـ 12.5% خلال 2015/2016

    أخبار

  • تعيين فتحي خضير مساعدًا لرئيس جامعة القاهرة لمشروعات تطوير مستشفيات

    أخبار

إعلان

7b71fee4fb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي