الصحة: 4.2 مليار جنيه لتطوير 125 مستشفى على مستوى الجمهورية

كتب - أحمد جمعة:

قال اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، إن الوزارة رصدت 4.2 مليار جنيه من مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، لتطوير عدد من المستشفيات التابعة لها خلال العام المالي الجاري.

وأضاف الشاهد في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة خصصت 2.4 مليار جنيه لتطوير المستشفيات العلاجية التابعة لها في 27 مديرية بالمحافظات، و1.8 مليار جنيه لتطوير كل من مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.

وأشار مساعد وزير الصحة إلى أن الوزارة تستهدف تطوير 125 مستشفى عبر رفع كفاءة أقسامها الداخلية أو تحديث الإنشاءات أو إضافة أجهزة جديدة.