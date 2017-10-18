لليوم الثاني محاولات لإخماد حريق العطارين بالإسكندرية

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واصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق الذي امتد للشقق السكنية بالعقار رقم 22 المقابل للمدرسة الألمانية بشارع صلاح الدين، بدائرة قسم شرطة العطارين وسط الإسكندرية، لليوم الثانى على التوالي.

يشار إلى أن الحريق الذي شب مساء أمس بمخزن لقطع غيار السيارات المستوردة ولم تتمكن سيارات الإطفاء من إخماد في بادئ الأمر بسبب نفاذ المياه، وظل لما يزيد عن الساعتين، تجدد للمرة الثانية على التوالي، وهو ما دفع الأهالي وعمال المدرسه إلى التدخل لإطفاء الحريق عن طريق ملأ المياه من خزانات المدرسه.

ووصل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إلى مقر الحريق لمتابعة أعمال السيطرة عليه، حيث أسفر عن إصابة ضابط بالحماية المدنية، نتيجة سقوطه من أعلى سلم عربة الإطفاء.

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تعود الواقعة إلى تلقي اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة الحماية المدنية، يفيد بوقوع الحريق المشار إليه وإصابة المقدم أحمد عبد الحميد حجازى، من إدارة الحماية المدنية إثر سقوطه أثناء مشاركته في عملية إطفاء الحريق وتم نقلة إلى مستشفى الشرطة وتم حجزه بغرفة العانية المركزة.

أثبتت الأشعة الأولية إصابة الضابط باشتباه شرخ بقاع الجمجمه وشرخ بالفقرات وكسر بعضمة الحوض وكسر بمفصل الكوعين والضلع السابع والتاسع بالجانب الأيمن، وسحجات و كدمات متفرقة بكل جسمه.

تم عمل كردون بمحيط الحريق وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.