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مقتل قائد سوري في دير الزور "هدد اللاجئين بعدم العودة"

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مصراوي Masrawy

مقتل قائد سوري في دير الزور "هدد اللاجئين بعدم العودة"

03:01 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

يعتبر زهر الدين من أبرز قادة القوات الحكومية في ال

لندن – (بي بي سي):

قتل العميد، عصام زهر الدين، وهو قائد بقوات الحرس الجمهوري في دير الزور، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة حويجة صكر في ريف دير الزور، حسب وسائل إعلام موالية للحكومة السورية.

ويعتبر زهر الدين من أبرز قادة القوات الحكومية في المعارك الدائرة بدير الزور.

وأكدت إذاعة الشام السورية، وقناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، وقناة الميادين الموالية للحكومة السورية، نبأ مقتل زهر الدين.

ويقاتل عناصر حزب الله اللبناني إلى جانب قوات السورية منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد مع المعارضة والجماعات المتشددة، منذ ستة أعوام.

وتمكن الجيش السوري الحكومي، المدعوم من القوات الروسية، من فك الحصار عن دير الزور في سبتمبر الماضي. وتراجع تنظيم الدولة الإسلامية في الأسابيع أمام تقدم القوات الحكومية نحو دير الزور.

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