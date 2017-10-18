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نقل مُدرسين في واقعة التعدي على طالب و"ثقب أذنه" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

نقل مُدرسين في واقعة التعدي على طالب و"ثقب أذنه" بالشرقية

03:07 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

وزارة التربية والتعليم

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأربعاء، مجازاة "م. م. أ." معلم خبير، و"ح.ع.ح." مُعلم أول بمدرسة "الصنايع" التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، بخصم 10 أيام من راتبهما، ونقلهما إلى ديوان عام الإدارة؛ على خلفية تعديهما على طلاب أحد فصول المدرسة بالضرب المُبرح، ما أسفر عن إصابة الطالب "أحمد محمد عبد الرحيم" بثقب في طبلة الأذن.

كان ولي أمر الطالب "أحمد محمد عبد الرحيم" طالب بمدرسة "الصنايع" بكفر صقر، حرر محضرًا بمركز الشرطة، يتهم فيه أحد المُدرسين بضرب نجله وتوجيه عدة لكمات إلى أذنه لمعاقبته على غيابه، ما أسفر عن إصابته بثقب في طبلة الأذن.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1806 جنح أولاد صقر لسنة 2017.

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