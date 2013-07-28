هايدى سليم: سعيدة بـ«الكبير قوى».. وأرفض أدوار الإغراء

- غادة عبدالرازق ونادية الجندى مثلى الأعلى.. وانتظرونى مع «زجزاج» فى العيد

كتب : خالد جمال منذ 3 دقائق

انتهت الفنانة الشابة هايدى سليم من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم «زجزاج»، المقرر عرضه فى عيد الفطر المقبل، من إخراج أسامة عمر، وتأليف أمانى البحطيطى، وقالت هايدى سليم عن دورها فى الفيلم: «أجسد شخصية فتاة من حارة شعبية لديها الكثير من الطموح ولكنها تتمسك بمبادئها أمام الإغراءات التى تقدم لها»، الفيلم بطولة ريم البارودى وعمرو محمود ياسين وميرنا المهندس ومحمد نجاتى وهالة صدقى وعايدة رياض.

وأضافت «هايدى»: «شاركت هذا العام فى دراما رمضان بمسلسل «الكبير قوى» أمام أحمد مكى، حيث رشحنى للدور الذى قدمته محمد خيرى، مساعد المخرج، ووجدت ردود فعل جيدة من أحمد مكى والمخرج والمشاركين بالعمل عقب انتهائى من تقديم الدور، وسعيدة بهذا العمل جدا».

وأشارت «هايدى» إلى استيائها من تأجيل عملين لها كان مقرراً عرضهما فى رمضان الجارى، وهما «ألعاب خطرة» من تأليف حسام موسى وإخراج نادر جلال وبطولة حسن الرداد وأحمد صفوت ومى سليم، وفيه تجسد هايدى سليم شخصية فتاة تعمل فى كافيتريا مع آيتن عامر ولكنها لا تمتلك أى مبادئ وترتبط بعلاقة غرامية مع صاحب الكافيتريا، أما المسلسل الثانى فهو «سلسال الدم» من تأليف مجدى صابر وإخراج مصطفى الشال وبطولة عبلة كامل ورياض الخولى وعلا غانم وراندا البحيرى، وتقدم فيه هايدى دور «غازية» فى الموالد الشعبية ولكنها تعمل على الإيقاع ببنات القرية ومنهن راندا البحيرى لصالح ابن العمدة الذى يهوى العلاقات النسائية.

من جانب آخر، انتهت هايدى سليم من تصوير دورها فى فيلم «المماليك» من تأليف عمرو فهمى وإخراج أحمد إسماعيل الحريرى، وبطولة راندا البحيرى وخالد حمزاوى ورامى وحيد ونهى إسماعيل، وفيه تقدم شخصية فتاة ليل تتقابل مع رامى وحيد فى إحدى الشقق المفروشة وتحكى له عن أسباب انحرافها والظروف التى دفعت بها لطريق الرذيلة.

وأكدت «هايدى» أنها ترفض أدوار الإغراء تماماً وأنها لا تصلح لتقديمها، وأنها تحلم بتقديم أدوار مشابهة لأدوار الفنانتين نادية الجندى وغادة عبدالرازق واللتين تعتبرهما مثلا أعلى لها، وأشارت «هايدى» إلى حلمها بتقديم فيلم استعراضى غنائى وهو اللون الذى تفتقده السينما المصرية فى السنوات الأخيرة.