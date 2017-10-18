إلغاء عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك الثلاثاء المقبل

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كتبت - أماني خيري

أعلنت إدارة الصوت والضوء بمعابد الكرنك، اليوم الأربعاء، عن إلغاء حفلات الصوت والضوء الثلاثاء المقبل الموافق 24 من أكتوبر الجاري، نظرًا لإقامة حفل خاص في الكرنك.

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من جانبها، أكدت هدى الجوهري، مدير الصوت والضوء، أنه تم إلغاء العروض والتي تضمنت ثلاثة حفلات وهي حفل باللغة الإنجليزية في تمام الساعة 7، وحفل باللغة الألمانية، وحفل باللغة العربية في الساعة 9 للشباب والرياضة، وذلك لإقامة حفل خاص بإحدي الشركات.

ولفتت "مدير الصوت والضوء"، إلي أن الحفل الخاص يتبع شركة سياحية حصلت على موافقة وزارة الآثار لإقامة عشاء من الساعة 7 إلى 10 من مساء الثلاثاء المقبل، في معابد الكرنك.