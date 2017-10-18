مميش: السيسي يفتتح 20 مصنعًا في العين السخنة فبراير المقبل

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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية عن توقيع هيئة تنمية القناة عدة عقود لمشروعات كبرى خلال مؤتمر الشباب القادم، وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ20 مصنعًا بمنطقة العين السخنة في فبراير المقبل .

جاء ذلك خلال استقبال "مميش" لوفدًا من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو عيسى غلاب، يرافقه أعضاء اللجنة، وممثلو مجلس النواب عن منطقة القناة، بحضور الأستاذ محمد اسماعيل مدير الإدارة المالية، واللواء سماح قنديل مستشار الفريق للأمن، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وفي بداية كلمته رحّب الفريق مُهاب مميش بالحضور، وعبّر عن تقديره البالغ لأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في متابعة خطوات الإصلاح الاقتصادي ومشروعات التنمية بالبلاد، مؤكدًا حرصه على الاستماع لملاحظات وتوصيات اللجنة التي تصب دومًا في مصلحة الوطن.

واستعرض الفريق خلال كلمته نتائج جولاته الخارجية الهادفة إلى تسويق المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين، والتي أسفرت عن توقيع عدة عقود واتفاقيات تعاون مشترك، كان على رأسها الشراكة مع هيئة موانىء دبي العالمية، لتنمية 56 كيلو متر في المنطقة الجنوبية لمنطقة قناة السويس .

وأضاف "مميش" أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على استغلال ساحات البناء المتوفرة بترسانات هيئة قناة السويس للتصنيع المشترك، وهو ما سينعكس على تطوير قدرات التصنيع بالترسانة كما قام سيادته بدراسة عدد من التفاهمات مع الجانب الفيتنامي على التصنيع بترسانات الهيئة في الأدبية.

وأكد على أهمية الزيارة في الوقوف على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة على أرض الواقع، والتعرف عن قرب على الفرص والتحديدات التي يواجهها المشروع القومي الواعد، موضحًا تكامل مشروع قناة السويس الجديدة مع مشروع التنمية القائم على عبقرية الموقع، لاسيما بعد وضع قناة السويس على خارطة طريق الحرير، بما يمكن معه الاستفادة من حجم البضائع الضخم من المواد الخام التي تعبر القناة سنوياً، وتحويلها إلى منتجات يمكن تصديرها من خلال مناطق صناعية ولوجيستية عالية المستوى.

وشدد الفريق مميش على عالمية هيئة قناة السويس، التي أعطت الثقل لمشروع التنمية بالمنطقة لتكون بمثابة شهادة ثقة ومحور ترتكز عليه التنمية، مشيدًا بدور العاملين بهيئة قناة السويس في إدارة هذا المرفق العالمي بمنتهى الكفاءة ودون الاستعانة بأية خبرات خارجية.

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وقال رئيس هيئة قناة السويس: إن "قناة السويس تعد مصدرًا هامًا للعملة الصعبة"، مشيرًا إلى زيادة عائدات القناة منذ مطلع العام الجاري، بالتزامن مع بدء تعافي حركة التجارة العالمية، واتباع الهيئة لسياسات تسويقية مرنة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة، مشددًا على حرص هيئة قناة السويس على عدم الاقتصار على رسوم عبور السفن، والعمل على زيادة الإيرادات من خلال مخطط تطوير شركات الهيئة التابعة، والتعاون مع جهات عالمية لتبني مشروعات تنموية في المنطقة.

وأشار إلى جدوى مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة كفاءة القناة ورفع تصنيفها من خلال زيادة عامل الأمان الملاحي ورفع قدرتها على استقبال الأجيال القادمة من السفن بالإضافة إلى مواكبة التطورات في صناعة النقل البحري، فضلاً عن تصنيفها القناة الأكثر جذباً لمشغلي السفن نتيجة إنخفاض تكاليف التشغيل.

ثم قدّم المهندس تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة، عرضًا تقديميًا عن الحلم المصري العظيم الذي يتكون من مشروعي قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، واستعرض المشروعات الخدمية والتنموية التي تتبناها هيئة قناة السويس لخدمة أهالي مدن القناة، منها مشروع كوبري النصر العائم بمحافظة بورسعيد، وافتتاح المرحلة الأولى لمشروع الاستزراع السمكي، وآخرها تركيب الجزء الغربي للكوبري العائم الجديد بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية.

وفي ختام الزيارة أجاب الفريق مميش على أسئلة أعضاء اللجنة الذين أشادوا بروعة الإنجاز وطالبوا أجهزة الإعلام الوطنية بتعريف المواطنين بهذا الجهد الجبار وأكوا على أنهم سيكونون سفراء لهيئة قناة السويس في المجتمع لينقلوا هذه الصورة الرائعة التي شاهدوها بأعينهم .

يذكر أن الوفد قد تفقد أمس موقع أنفاق بورسعيد، والأرصفة البحرية الجديدة ومينائي شرق وغرب بورسعيد، للتعرف على المشروعات على أرض الواقع .

وفي نهاية الزيارة أهدى الفريق مميش درع قناة السويس الجديدة للنائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، ثم دعاهم للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة .