قرقاش: دبلوماسية "مكانك سر" لن تنجح في فكّ عُزلة قطر

كتبت- رنا أسامة:

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن قطر لن تنجح في فكّ شعور العُزلة الطاغي بما أسماه دبلوماسية "مكانك سر"، مشيرًا إلى أن الحل يكمُن في الأساس في مراجعة مواقفها والتراجع عن سياسة التخريب والإضرار التي تنتهجها الدوحة في المِنطقة.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر الأربعاء، قائلًا "تشير التقارير أن رحلة الشرق متواضعة النتائج، شعور العزلة الطاغي لن تفكه دبلوماسية (مكانك سرّ)، الأساس في المراجعة والتراجع عن سياسة الإضرار".

كان الوزير الإماراتي شدّد، في تغريدات سابقة، على أن حل الأزمة القطرية الخليجية ليس "في نيويورك ولندن بل في الرياض"، مُشيرًا إلى أن "سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تحجب شمس دعمها للفوضى والتطرف والإرهاب".

كمات لفت قرقاش إلى أن هناك "قناعة دولية متجذّرة بأن الأزمة القطرية ستطول، وأن حلّها إقليمي".

ويأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية التي بدأت قبل أكثر من 100 يوم بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وسط تعنّت من جانب الدوحة، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف الخليج "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين".

جدير بالذكر أن الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.