ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بأكتوبر

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، في ضبط تشكيل عصابي ضم اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة أحدهما محكوم عليه بالإعدام، لممارستهما نشاطاً إجرامياً في مجال ارتكاب جرائم تتبع وسرقة رواد البنوك.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر، قيام كل من "كمال.س"، 60 سنة، صاحب مكتب توريدات، ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، سبق اتهامه في 24 قضية أخرهم قضية سرقة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 8 أحكام قضائية صادرة ضده، و"وائل.ك"، 37 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية صادرة ضده أخرهم حكم بالإعدام، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم تتبع رواد البنوك، وسرقة أموالهم من داخل سياراتهم بأسلوب كسر الزجاج، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما في أحد الأكمنة التي أعدت خصيصًا لهذا الغرض، واعترفا بنشاطهما الإجرامي، وارتكابهما 5 جرائم سرقات مبالغ مالية من رواد البنوك بلغت 221 ألف جنيه، حيث قررا بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها في شراء أجهزة كهربائية وشاشات عرض والاحتفاظ بها بمحل إقامتهما، حيث تم ضبطها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكباه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.