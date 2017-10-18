تأجيل طعنين نجل هالة فاخر على حكم إلزامه بدفع ألف جنيه نفقة لـ 10 ديسمبر

كتب -صابر المحلاوي وأنس بنداري:

قررت محكمة استئناف الأسرة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الطعنين المقدمين من حسين أيمن حسين صدقي نجل الفنانة هالة فاخر، وطليقته، على الحكم الصادر من محكمة أسرة مصر الجديدة في الدعوى رقم 123 لسنة 2016 بإلزامه بدفع 1000 جنيه نفقة شهرية لابنته "جاسمين"، لجلسة 10 ديسمبر المقبل.

وتعود بداية أحداث الواقعة، عندما تقدمت طليقة نجل الفنانة هالة فاخر بطلب رقم 100 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة، إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد كل من الفنانة هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقي ووالده أيمن حسين صدقي، وطالبت فيه بإلزام "فاخر" و"أيمن" جد ابنتها "جاسمين" التي تعاني من ضيق في التنفس وأمراض صدرية، بالإنفاق عليها.