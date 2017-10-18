تأجيل طعنين نجل هالة فاخر على حكم إلزامه بدفع ألف جنيه نفقة لـ 10 ديسمبر
تأجيل طعنين نجل هالة فاخر على حكم إلزامه بدفع ألف جنيه نفقة لـ 10 ديسمبر
02:56 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
هالة فاخر
كتب -صابر المحلاوي وأنس بنداري:
قررت محكمة استئناف الأسرة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الطعنين المقدمين من حسين أيمن حسين صدقي نجل الفنانة هالة فاخر، وطليقته، على الحكم الصادر من محكمة أسرة مصر الجديدة في الدعوى رقم 123 لسنة 2016 بإلزامه بدفع 1000 جنيه نفقة شهرية لابنته "جاسمين"، لجلسة 10 ديسمبر المقبل.
وتعود بداية أحداث الواقعة، عندما تقدمت طليقة نجل الفنانة هالة فاخر بطلب رقم 100 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة، إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد كل من الفنانة هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقي ووالده أيمن حسين صدقي، وطالبت فيه بإلزام "فاخر" و"أيمن" جد ابنتها "جاسمين" التي تعاني من ضيق في التنفس وأمراض صدرية، بالإنفاق عليها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
لصوص فيلا رجل أعمال بالتجمع الخامس: "سرقنا مليون و400 ألف جنيه"
-
المشدد 3 سنوات لـ"زاوية" شرع في قتل شخص أثناء مشاجرة في المطرية
-
"هدى" تطلب الخلع: "كل مرة نتخانق يقطع لي صباع"
-
إخلاء سبيل زوجة رجل الأعمال إبراهيم سليمان في "واقعة النرجس".. و13
إعلان
إعلان