بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس أجنبية داخل سماعات "دي جي" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالتنسيق مع جمارك المنافذ بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، مخبأة داخل سماعات "دي جي".

وردت معلومات إلى الإدارة العامة للمكافحة مفادها الاشتباه بالسيارة رقم " 7726 ط ع ر" ربع نقل محملة بسماعات DJ، أثناء عبورها أحد المنافذ الجمركية، وبتفتيش السيارات تم ضبط كمية كبيرة من "الإشاربات" الحريمي داخل السماعات.

حررت استمارة معاينة رقم (1541)، ومحضر ضبط جمركى 23924، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.