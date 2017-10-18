أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس أجنبية داخل سماعات "دي جي" في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس أجنبية داخل سماعات "دي جي" في بورسعيد

02:51 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

  • عرض 5 صورة

    eeb45c6455.jpg

  • عرض 5 صورة

    2b380be87a.jpg

  • عرض 5 صورة

    cda1389a5e.jpg

  • عرض 5 صورة

    c37835b30a.jpg

  • عرض 5 صورة

    3c35f8792b.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. بوابات إليكترونية بالمسجد الإبراهيمي استعدادا لاحتفالات مولد

الألبوم التالى

بالصور.. بوابات إليكترونية بالمسجد الإبراهيمي استعدادا لاحتفالات مولد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالتنسيق مع جمارك المنافذ بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، مخبأة داخل سماعات "دي جي".

وردت معلومات إلى الإدارة العامة للمكافحة مفادها الاشتباه بالسيارة رقم " 7726 ط ع ر" ربع نقل محملة بسماعات DJ، أثناء عبورها أحد المنافذ الجمركية، وبتفتيش السيارات تم ضبط كمية كبيرة من "الإشاربات" الحريمي داخل السماعات.

حررت استمارة معاينة رقم (1541)، ومحضر ضبط جمركى 23924، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رغم استضافة المعسكر التدريبي.. حضر أئمة المحافظات وغاب أبناء السويس

    أخبار

  • تغلبت على نقص المياه.. بورسعيد تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز (صور)

    أخبار

  • ضبط 17 طائرة تجسس مزودة بكاميرات في بورسعيد

    أخبار

  • أنابيب القمامة.. تجربة أوروبية تسعى بورسعيد لنشرها ويخشى المواطنون

    أخبار

إعلان

010d9d05c4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا