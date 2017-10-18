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أمن كفر الشيخ يكشف معلومات أولية حول واقعة اختناق الطالبات

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مصراوي Masrawy

أمن كفر الشيخ يكشف معلومات أولية حول واقعة اختناق الطالبات

02:50 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

أمن كفر الشيخ يكشف معلومات أولية حول واقعة اختناق الطالبات

مديرية أمن كفر الشيخ

 

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن معلومات بشأن حادث اختناق 23 تلميذة، إلى الآن، بمدرسة الكرادوة الإعدادية، التابعة للإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق، والتي تبين منها أن سببها فيما يبدو استنشاق "إسبراي" والذي احتوى على مخلفات مستحضرات التجميل.

وأكد المصدر لـ"مصراوي"، أن المعلومات الأولية تُبين أن كميات كبيرة من مستحضرات التجميل، كانت ملقاة بأحد المصارف بقرية الكرادوة، فاستعملها تلميذات أثناء لهوهن مع بعضهن البعض، ما أدى إلى تعرضهن لاختناق وضيق في التنفس.

وأشار المصدر الأمني، إلى أنه جار جمع باقي المعلومات النهائية حول الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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