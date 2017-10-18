أول تعليق من عاصم الدسوقي على إيقاف مذيعة "extra news"

كتب – محمود رمزي:

وصف الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، قرار قناة "extra news"، بإيقاف المذيعة "مروج إبراهيم" عن العمل وتحويلها للتحقيق، إثر مشادتها معه على الهواء، أمس، بـ"الموضوعي"، في محاولة من القناة للحفاظ على سمعتها في الوسط الإعلامي.

وقال " الدسوقي"، في تصريح لـمصراوي، إن اعتذار القناة له في بيان رسمي يكفي لرد الاعتبار له، ولأصحاب العلم الذين شعروا بالغضب مما حدث، ومن التصرف الذي خرج عن اللياقة المطلوبة بين المذيع والضيف.

وأضاف: "أحترم القناة على موقفها المشرف، خاصة أن المذيعة كانت تدير الحوار بأفكار مسبقة عن القضية التي نتحدث عنها، وتحاول المصادرة على رأيي طول فترة الحوار".

كانت إدارة قناة "extra news"، أوقفت المذيعة "مروج إبراهيم" عن العمل وحولتها للتحقيق، إثر مشادتها على الهواء مع المؤرخ عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، أمس الثلاثاء.

وقالت إدارة القناة في بيان، اليوم الأربعاء، إن "المذيعة خرجت عن قواعد مدونة السلوك المهني التي تعتمدها القناة وتلتزم ببنودها".

وأضاف البيان أن "المذيعة أساءت إدارة الحوار ولم تلتزم الأسلوب اللائق في التعامل مع ضيف البرنامج، ولم تراع مقتضيات ومعايير الأداء المهني وأنهت الحوار بشكل يسئ بشدة للقناة قبل أن يكون تجاوزًا مرفوضًا في حق الضيف الكبير".

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