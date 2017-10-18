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الحكومة تنفي نقص أدوية مشتقات الدم والمحاليل الطبية

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مصراوي Masrawy

تنفي نقص أدوية مشتقات الدم والمحاليل الطبية

03:02 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الحكومة تنفي نقص أدوية مشتقات الدم والمحاليل الطبية

مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن وجود نقص في مشتقات الدم والمحاليل الطبية بالأسواق.

وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة الصحة التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، كما نفت وجود عجز سواء في أدوية مشتقات الدم أو المحاليل الطبية بالأسواق، وأكدت وجود أرصدة تكفي احتياجات المواطنين، وأن ما يتردد حول هذا الشأن لا يمت للواقع بصلة.

وأضافت الوزارة، أنها ‏ تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين، أولهما إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وتابعت الوزارة، أنها مستمرة أيضا في عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل الطبية من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لكافة المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة.

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مصراوي Masrawy

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