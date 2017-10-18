رئيس "المصري الديمقراطي" يؤكد استقالة أعضاء بالحزب

كتبت- أسماء يحيى:

نفى فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ما تردد بشأن تقدم عدد من أعضاء الحزب الفترة الأخيرة باستقالاتهم؛ نتيجة الانضمام للجبهة التي يؤسسها المهندس ممدوح حمزة.

وقال "زهران" في تصريح لمصراوي، الأربعاء: "بالفعل تقدم بعض الأعضاء باستقالاتهم إلا أن هذا ليس بسبب جبهة ممدوح حمزة"، مضيفًا: "هو في حاجة اسمها جبهة ممدوح حمزة؟"، مشيرًا إلى عدم قبول هذه الاستقالات حتى الآن، وأن أسبابها عديدة.

جدير بالذكر، أنه تم تداول العديد من الأخبار عن تقدم عدد من أعضاء حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باستقالاتهم؛ بعد الانضمام لاجتماعات الجبهة التي يؤسسها المهندس ممدوح حمزة.