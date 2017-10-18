وزير الصحة يعرض استراتيجية "تنمية مصر طفلين وبس" على الحكومة

كتب – محمد غايات:

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن الحكومة ناقشت استكمال تفعيل الخطة الاستراتيجية؛ لتقليل النمو السكاني في مصر، وتم تقديم دراسة حول الخطة الاستراتيجية لخفض معدل النمو السكاني.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الحكومة أجرت دراسة بالمؤشرات السكانية بكل محافظة لها علاقة بالنمو السكاني، وتم إطلاق الخطة القومية لتخفيض معدل النمو السكاني في الإسكندرية.

وأشار إلى تنظيم لقاءات بين الوزارات والجهات المعنية لتوعية المواطنين لتقليل الكثافة السكانية، ومنها الأوقاف والتضامن والأزهر ومندوب من البابا تواضروس، بالإضافة لوزير التنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضاف وزير الصحة، أنه كان لابد من النزول لأرض الواقع، وتم منذ أسبوعين ببداية تفعيل الخطة، وكانت أول محافظة هي سوهاج، فهي الأكثر فقرا واحتياجا، والأكثر نمو سكاني، والأسبوع الثاني في بني سويف، والأسبوع المقبل قنا، والرابع للوجه البحري.

وأشار إلى عقد اجتماع أمس يضم وزراء و٢٠ محافظًا والمسئولين بكل محافظة؛ لمناقشة آلية العمل لتنفيذ الخطة بكافة المحافظات.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجه بزيادة مخصصات الخطة الاستثمارية لقطاع السكان، بما يتواكب مع أهمية مشروع تخفيض النمو السكاني، مشيرا إلى إطلاق اسم "تنمية مصر طفلين وبس"، على الحملة.