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حسام البدري عن متعب: الخروج عن القيم «خط أحمر» (فيديو)

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حسام البدري عن متعب: الخروج عن القيم «خط أحمر» (فيديو) حسام البدري عن متعب: الخروج عن القيم «خط أحمر» (فيديو)

التحرير

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كشف حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تفاصيل أزمته الآخيرة مع اللاعب عماد متعب: «لا خلاف شخصي بيني وبينه أو غيره».

وتابع البدري، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC» اليوم الأربعاء :«تجديد عقد متعب مع القلعة الحمراء كان من باب التكريم لمشوار اللاعب مع الأهلي، دون مطالبه منه بالمشاركة في المباريات».

واستكمل: «فاعلية محمد أبو تريكة وبركات انتهت هي دي سُنة الحياة، بس لسه فاعلية متعب موجودة، لكن اللياقة البدنية الخاصة به تراجعت والتقدم في السن سبب ذلك».

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وعن مباراة الأهلي والنجم الساحلي، أكد البدري أن متعب موجود في التشكيل: «الجماهير مش فاهمة اللي بيحصل أوي بس عماد تصرف غلط في مباراة الاتحاد وذلك سبب استبعاده من مبارة الرجاء»، مؤكدًا أن الخروج عن قيم الأهلي خط أحمر وهناك أزمات تتطلب نهاية اللاعب بالنادي ولكن ذلك لم يحدث مع متعب، واصفًا إياه بـ"الملتزم".

وأوضح البدري أنه يفكر في مصلحة الفريق: «لو مصلحة الفريق بتطلب وجود متعب هيكون موجود، مينفعش أعند مع حد ولو متعب جاهز بالشكل اللي أنا راضي عنه هيكون موجود في مباراة النجم الساحلي».

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التحرير

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