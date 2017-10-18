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الصحة توضح حقيقة تسمم 23 طالبة بإحدى مدارس كفر الشيخ

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الصحة توضح حقيقة تسمم 23 طالبة بإحدى مدارس كفر الشيخ الصحة توضح حقيقة تسمم 23 طالبة بإحدى مدارس كفر الشيخ

التحرير

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نفى الدكتورمحمد أغا، مدير الإدارة الصحية بدسوق في كفر الشيخ، حدوث حالات تسمم لـ23 طالبًا بمدرسة الكرادوة الإعدادية، والواقعة بقرية "شابة" بدسوق ، مؤكدًا أن ماحدث حالات إغماء فقط.

وكشف أغا لـ"التحرير" ماحدث، قائلا: "قامت طالبة بالصف الثاني الإعدادي برش "إسبراي عرق" منتهي الصلاحية على زميلاتها بالفصل فتسبب ذلك في حدوث حالات اختناق وإغماءات، وتم إسعاف بعضهن في المدرسة وباقي الطالبات دخلن مستشفي دسوق المركزي ثم خرجن جميعًا بعد تلقي العلاج اللازم".

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وكان الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، قد أعلن تلقيه إشارة تفيد بتسمم 23 طالبة بمدرسة الكرادوة الإعدادية والدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل الطالبات لمستشفي دسوق المركزي.

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التحرير

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