تسمم 23 طالبة بكفر الشيخ بعد استنشاق «إسبراي» مجهول

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أصيبت 23 طالبة بمدرسة الكرادوة بقرية "شابة" التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، بالتسمم جراء استنشاقهن "إسبراي"، وذلك حسبما أكد شهود عيان لرجال الإسعاف، وتم نقل الطالبات المصابات لمستشفى دسوق المركزي.

وأعلن الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بوجود حالات تسمم في مدرسة الكرادوة في قرية "شابة" دائرة مركز دسوق بكفر الشيخ، وأنه قد تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 23 طالبة باشتباه تسمم نتيجة استنشاق "إسبراي" مجهول المصدر.

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وأضاف الجنزوري، في بيان اليوم الأربعاء، أن المسعفين قد حاولوا إسعاف الطالبات في موقع الحادث ومن ثم نقلهن لمستشفي دسوق المركزي لتلقي العلاج اللازم.