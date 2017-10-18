أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«معلومات الوزراء» ينفي رفع ضريبة القيمة المضافة

Google+ Print
«معلومات الوزراء» ينفي رفع ضريبة القيمة المضافة «معلومات الوزراء» ينفي رفع ضريبة القيمة المضافة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اتجاه لرفع ضريبة القيمة المضافة.

وأفاد "المركز" في تقرير اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا نية لدى الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المطبقة حاليا والتي تبلغ 14%.

وأضافت "المالية" أن هدف الحكومة الحالي هو جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو ‏الأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 6% خلال من خمس إلى سبع سنوات بداية ‏من العام المالي المقبل 2018-2019

وأشارت إلى أن تتمتع بوضع مالي قوي وتتخذ العديد ‏من الإجراءات التي من شأنها تسهيل قدوم المستثمرين للبلاد للاستثمار في المجالات المختلفة ‏سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا، وغيرها من المجالات.‏

شاهد أيضا

وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة، أوضحت "المالية" أن مصر تعتزم إصدار سندات ‏دولارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة ‏مليار يورو. 

وفي سياق آخر، نفى المركز ما تردد عن اتجاه الحكومة لإجراء تعديل في قانون ضريبة الدخل الأمر الذي قد يؤثر سلبا على المواطن، حيث نفت وزارة المالية تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال السنة المالية ‏الحالية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن ‏مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.‏ ‏

وأضافت الوزارة أن ما تحقق من حصيلة ضريبية يعد إنجازا كبيرا وارتفاعا فاق الأعوام ‏الماضية، ‏وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الربع الأول من السنة ‏المالية الجارية، ‏مضيفة أن قطاع البترول كان أكبر القطاعات نموا في الحصيلة ‏الضريبية، تلاه قطاع الاتصالات ‏ثم الأسمنت ثم قطاع التبغ ومشتقاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"

بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"