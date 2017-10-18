إطلاق اسم شهيد كفر الشيخ على إحدى مدارس قريته (صور)

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قدم اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، العزاء لأسرة الشهيد عبد الإله عبدالنبي أبوزيد، وشهرته (عبده عدس)، بقرية منية مسير بمركز كفرالشيخ، 31 عامًا، فرد بوزارة الداخلية، متزوج ولديه ابن 5 سنوات، وبنت 3 سنوات، مقدمًا التعازي والمواساة لأسرته بمسقط رأسه بقريته.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم منح أسرة شهيد العريش رحلة عمرة، وإطلاق اسمه على إحدى مدارس القرية، مع منح أسرة الشهيد إعانة مالية عاجلة.

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وكانت مجموعات من العناصر الإرهابية المسلحة قامت، صباح أول أمس الإثنين، باستهداف التمركزات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت المهمة بشارع 23 يوليو دائرة قسم ثان العريش في سيناء، وأطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوات وفجروا عددًا من العبوات الناسفة.