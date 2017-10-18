«التصديري للصناعات الطبية»: إقامة مجمعات صناعية بـ6 مناطق بالجمهورية

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تقدم المجلس التصديري للصناعات الطبية ومستحضرات التجميل بطلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخصيص مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص للقطاع في مناطق بدر، والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان ومحافظتي بني سويف وأسيوط.

وقال ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ومستحضرات التجميل، في تصريح له، اليوم الأربعاء: إنه "سيتم التعاقد مع مكاتب متخصصة لوضع المواصفات القياسية للمجمعات الصناعية التي يعتزم المجلس إنشائها خلال الفترة المقبلة، لتتوافق مع اشتراطات وزارتي الصحة والصناعة"، منوهًا إلى أن مساحة المصنع تبدأ من 120 متر ومضاعفتها، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى ضم القطاع غير الرسمي العامل في مجال مستحضرات التجميل والأجهزة الطبية إلى القطاع الرسمي .

وفيما يتعلق بخطة المجلس الترويجية لزيادة صادراته، أشار "جورج" إلى أن المجلس يقوم باستقدام بعثات مشترين دوليين بشكل دوري (30 شركة)، موضحًا أنه يركز حاليا على السوق الإفريقية .

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وحول صادرات القطاع، أكد أنها تراجعت خلال الفترة "يناير - سبتمبر" من العام الحالي بنحو 12% لتسجل 330 مليون دولار مقارنة بـ514 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن هناك 10 دول تستحوذ على نحو 66% من صادرات القطاع تتصدرها المملكة العربية السعودية بقيمة بلغت 43.33 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية السوق اليمني بقيمة بلغت نحو36.76 مليون دولار، وحلت السوق السودانية في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 33.66 مليون دولار .

وأوضح أن حجم صادرات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل إلى الإمارات بلغت خلال 9 شهور نحو 22.94 مليون دولار، تلاها السوق العراقية بقيمة بلغت 19.99 مليون دولار، واحتلت المانيا المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة بقيمة بلغت 17.05 مليون دولار، تلاها رومانيا بقيمة 13.82 مليون دولار، والسوق الأردني بقيمة 12.39 مليون دولار، والسوق التركي بقيمة 11.04 مليون دولار، تلاه في المرتبة الأخيرة السوق اللبناني بقيمة بلغت 7.97 مليون دولار.

وفيما يتعلق بواردات مصر من الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل - أشار إلى أنها تراجعت خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 8% لتسجل 1.831 مليار دولار مقابل 1.992 مليار دولار.