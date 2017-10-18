4 ملامح من تعادل ريال مدريد وتوتنهام

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تمكن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الثلاثاء، من الخروج بنقطة التعادل على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، أمام نادي توتنهام الإنجليزي، بهدف لكل فريق، وذلك لحساب مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وتأخر ريال مدريد في النتيجة بهدف عكسي من توقيع مدافعه الدولي الفرنسي رافائيل فاران، بعدما فشل في التعامل مع عرضية ظهير أيمن السبيرز سيرجي أورير، قبل أن يتمكن النجم البرتغالي من إدراك التعادل في نفس الشوط من ركلة الجزاء بعد تعرض متوسط ميدان الريال توني كروس إلى العرقلة بداخل منطقة الجزاء.



واستعرضت صحيفة «ميرور» البريطانية أبرز 4 ملامح من تلك المباراة في السطور التالية كالأتي:



1- هوجو لوريس



قدم الحارس الفرنسي مستوى مميز للغاية في مباراة الأمس ليبرهن على أنه واحد من أفضل الحراس في العالم في الوقت الحالي، وذلك بعدما تصدى للعديد من الفرص الخطيرة ولعل أبرزها رأسية كريم بنزيما في الشوط الثاني من المباراة ومن بعدها تسديدة كريستيانو رونالدو، وعلى الرغم من تذبذب مستوى الحارس الفرنسي في بعض مباريات السبيرز، إلا أن العرض الذي قدمه في البيرنابيو يستحق الإشادة.





2- سانتياجو بيرنابيو



تمكنت الأندية الإنجليزية من تحقيق العديد من النتائج المميزة على أشهر ملاعب العالم، إلا أن سانتياجو بيرنابيو يبقى الاختبار الحقيقي لهم فلم يتمكن أي فريق إنجليزي من التغلب على الريال على ملعبه طوال التاريخ سوى فريقين فقط هما أرسنال في عام 2006 وليفربول في عام 2009،

بينما مني توتنهام في آخر زيارة للبيرنابيو بهزيمة قاسية استقرت على رباعية نظيفة، ومع ذلك قدم السبيرز مستوى مميز للغاية في مباراة الأمس على ذلك الملعب الصعب.



3- هاري كين



كما سبق وأن ذكرنا أن آخر زيارة لتوتنهام للبيرنابيو انتهت بالخسارة برباعية نظيفة، وفي ذلك اليوم نزل كين بديلًا في الدقيقة 85 في مباراة ليتون أورينت أمام بلايموث في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، ليعود بعدها بست 6 سنوات كين ليصبح واحد من أفضل المهاجمين في العالم بعدما أرهق رافائيل فاران في الكثير من الكرات.

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4- كريم بنزيما



اعتاد بنزيما في المباريات الأخيرة على إهدار فرص سهلة للغاية وكان أخرها أمس عقب إهداره كرة أمام المرمى الخالي من لوريس وأخرى رأسية أنثاء تواجده في منطقة الـ6 ياردة ليثير التساؤلات من جديد حول السبب وراء استمراره كل تلك الفترة في قيادة خط هجوم ريال مدريد.

