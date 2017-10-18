روسيا والناتو يبحثان الوضع في أفغانستان الأسبوع المقبل في بروكسل

موسكو - (د ب أ):

ذكر المبعوث الخاص الروسي، زامير كابولوف اليوم الاربعاء أن ممثلين من روسيا وحلف شمال الاطلسي (ناتو) سيناقشون الصراع في أفغانستان في 26 أكتوبر في بروكسل.

وكان الوضع الأمني في الدولة الأسيوية التي تمزقها الحرب قد تدهور في الأشهر الأخيرة، فيما استولت حركة طالبان الإسلامية الأصولية على منطقة واسعة من أيدي الحكومة المركزية.

واتهمت الولايات المتحدة، التي تقاتل حركة طالبان في أفغانستان منذ أكثر من 15 عاما في أطول حرب أمريكية في التاريخ، روسيا، أوائل هذا العام بتوريد أسلحة للمنظمة المتطرفة.

ورفضت روسيا تلك المزاعم.

وقال كابولوف إنه سيلقي خطابا أمام مجلس الناتو -روسيا لتوضيح تقييم روسيا للوضع الحالي في أفغانستان وإمكانياتها المستقبلية، طبقا لتصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية للانباء.