قائد الجيش الإيراني يتعهد بمحاربة إسرائيل والإرهابيين

القاهرة – (مصراوي)

أكد رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال محمد باقري، إن بلاده تقف وتنسق مع الجيش السوري لمحاربة الإرهاب وعدوهم المشترك الصهاينة قي إشارة إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن باقري في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري من دمشق، الأربعاء، قوله "نحن في دمشق للتأكيد والتنسيق والتعاون لمواجهة أعدائنا المشتركين، الصهاينة والإرهابيين والمقاتلين السنة بمن فيهم تنظيم داعش".

وأضاف الجنرال الإيراني في الفيديو الذي نشرته (سانا) "سنبقى في أعلى مستوى للتنسيق ونرفض اعتداء العدو الصهيوني بريا وجويا على سوريا، ونحن منزعجون لذلك".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، أن طائرات من سلاح الجو أغارت على بطارية للدفاعات الجوية السورية تقع في منطقة على بعد خمسين كيلومترا شرق دمشق، وذلك في رد منه على صاروخ مضاد للطائرات انطلق من البطارية باتجاه طائرة إسرائيلية كانت فوق الأراضي اللبنانية.

وقال المقدم جوناثان كونريسوس، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن الطائرة الإسرائيلية التي كانت في الأجواء اللبنانية كانت تنفّذ "طلعة روتينية" للاستطلاع فوق لبنان.