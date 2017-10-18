"نقل النواب" تطالب بميكنة المرور تزامنًا مع مناقشة القانون الجديد

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بموافقة الحكومة على قانون المرور الجديد اليوم الأربعاء، لافتا أن للجنة في انتظاره منذ دور الانعقاد الماضي، وستبدأ في مناقشته فور إحالته إليها.

وقال "قرقر" في تصريحات لمصراوي، إن القانون الجديد من شأنه مواجهة السلبيات المرورية التي يشهدها الشارع المصري؛ لإعادة الانضباط إليه.

وطالب، عضو لجنة النقل والمواصلات، بميكنة المرور؛ للحد من التدخل البشري، وضرورة تطبيق كاميرات المراقبة بالطرق، وإرسال المخالفات للسائق عبر رسالة تحذيرية، تجعله يحظر الوقوع في المخالفات المرورية.

وأضاف، أن الدول الأوروبية تتبع نظام النقاط الإلكترونية، وتشديد العقوبات على المخالفات والسير عكس الاتجاه، وهو الأمر الذي لابد من تطبيقه في مصر.