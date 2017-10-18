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جامعة عين شمس تستهل موسمها الثقافي بندوة "عظيمة يا مصر"

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جامعة عين شمس تستهل موسمها الثقافي بندوة "عظيمة يا "

02:52 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ندوة عظيمة يا مصر

كتب- محمد قاسم:

استهلت جامعة عين شمس، الأربعاء، موسمها الثقافي العام الجديد بندوة "عظيمة يا مصر" والتي تأتي بالتزامن مع انتصارات أكتوبر المجيد.

وافتتح الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الندوة بالوقوف لتحية السلام الوطني، تلاها عرض فيلم وثائقي عن "المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة" وزير الدفاع الأسبق من إهداء من إدارة الشئون المعنوية.

وحضر الندوة والمتحدثون بها: اللواء سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ومحافظ الأقصر الأسبق، وحمدي الكنيسي عضو الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق وأحد أشهر المراسلين العسكريين فى حرب أكتوير، والفنان أحمد بدير.

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