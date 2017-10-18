الجلاد: المجتمع الذي يصنع المستقبل يحتاج لمعرفة معنى الإسلام الصحيح

كتب - محمود مصطفى:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إنه "لا توجد لدينا سلطة دينية حتى الآن، على الرغم من أهميتها".

وتساءل "الجلاد" خلال مشاركته في ورشة عمل "فوضى الإفتاء ووسائل الإعلام"، التي تعقد على هامش المؤتمر العالمي الثالث لدار الإفتاء المصرية، عن الجهة التي تحدد المفتي الذي يظهر في وسائل الإعلام؟ متابعا: "هذا سؤال صعب، فالمجتمع الشاب الذي سيصنع المستقبل يحتاج أن يعرف معنى الإسلام".

وشدد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، على أنه لا يوجد تصدٍ حقيقي من الجهات المسئولة عن الفتوى لكل من يفتي بغير علم.