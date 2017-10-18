أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الجلاد: المجتمع الذي يصنع المستقبل يحتاج لمعرفة معنى الإسلام الصحيح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجلاد: المجتمع الذي يصنع المستقبل يحتاج لمعرفة معنى الإسلام الصحيح

02:45 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الجلاد: المجتمع الذي يصنع المستقبل يحتاج لمعرفة معنى الإسلام الصحيح

مجدي الجلاد

 

كتب - محمود مصطفى:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إنه "لا توجد لدينا سلطة دينية حتى الآن، على الرغم من أهميتها".

وتساءل "الجلاد" خلال مشاركته في ورشة عمل "فوضى الإفتاء ووسائل الإعلام"، التي تعقد على هامش المؤتمر العالمي الثالث لدار الإفتاء المصرية، عن الجهة التي تحدد المفتي الذي يظهر في وسائل الإعلام؟ متابعا: "هذا سؤال صعب، فالمجتمع الشاب الذي سيصنع المستقبل يحتاج أن يعرف معنى الإسلام".

وشدد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، على أنه لا يوجد تصدٍ حقيقي من الجهات المسئولة عن الفتوى لكل من يفتي بغير علم.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجدي الجلاد يشارك في ندوة "فوضى الإفتاء ووسائل الإعلام"

    أخبار

  • مجدي الجلاد: بعض المثقفين حولوا الفتوى لسلعة

    أخبار

  • بمشاركة وفود من 63 دولة.. انطلاق المؤتمر العالمي للإفتاء غدا

    أخبار

  • مفتي الجمهورية لـ"مصراوي": تونس اعتذرت عن حضور المؤتمر العالمي للإفتاء

    أخبار

إعلان

a80d593379.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا