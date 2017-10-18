رئيس "اتصالات النواب": نناقش 7 طلبات إحاطة حول زيادة أسعار كروت الشحن

كتبت- أسماء يحيى:

قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة ستجتمع الإثنين المقبل؛ لمناقشة 7 أعضاء باللجنة طلبات إحاطة حول زيادة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة، ورؤية اللجنة حول هذا القرار.

وأضاف "السعيد" في تصريح لمصراوي الأربعاء: "الاجتماع سيكون بحضور وزير الاتصالات والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ولفت إلى ضرورة عرض وجهه نظر الوزارة حول هذا القرار، وطرح حلول لحل هذه الإشكالية بحيث لا يحدث ضرر على مصالح الشركات العاملة بالاتصالات والوزارة والمواطن.

يشار إلى أن شركات المحمول في مصر، رفعت أسعار كروت الشحن، نهاية الشهر الماضي، بنسبة تصل إلى 36%، وتعتبر الزيادة الثانية لاسعار الكروت خلال العام الجاري.