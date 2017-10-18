فرنسا تعرض المشاركة في مناقصات توريد القمح لمصر بأسعار تنافسية
فرنسا تعرض المشاركة في مناقصات توريد القمح لمصر بأسعار تنافسية
02:29 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
وزير التموين مع السفير الفرنسي
كتبت- عايدة رضوان:
التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي في القاهرة "استيفان روماتيه"؛ لبحث أوجه التعاون المشترك.
حضر اللقاء، وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد التعاوني لتسويق الأقماح الفرنسية، وممثل شركة التصدير الفرنسية، والوفد المرافق له من السفارة الفرنسية بالقاهرة.
وقال وزير التموين، إن اللقاء تطرق إلى الحديث عن العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث عرض الجانب الفرنسي استعداد بلاده لتوفير الأقماح بجودة عالية للسوق المصري عن طريق المشاركة في المناقصات التي تجريها الهيئة العامة للسلع التموينية للشراء من البورصات العالمية بناءً على أسس تنافسية اقتصادية.
وأضاف الوزير، أن اللقاء بحث أهمية التنسيق في تطبيق الإجراءات المتبعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وما يماثلها من إجراءات في مصر لضمان سلامة الحاصلات الزراعية والسلع الواردة والمصدرة من الجانبين، مؤكدًا أهمية توضيح هذه الإجراءات لكافة المتعاملين في قطاع التصدير والاستيراد لتعظيم فرص التعاون بين البلدين.
ومن جانبه وصف السفير الفرنسي اللقاء بـ"الودي"، لافتًا إلى أنه تم توجيه الدعوة لوزير التموين لزيارة سوق "رانجيس" الفرنسي، والذي يعد أكبر سوق للمنتجات الطازجة في العالم.
وأكد السفير أن فرنسا على استعداد لمساعدة مصر من أجل تحديث أسواقها المحلية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير التموين يعلن تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية أول ديسمبر
-
وزير التموين يلتقي السفير الإيطالي لاستكمال المشروع القومي للصوامع
-
"الشراكي": الحكومة لم تحدد سعر توريد القمح حتى الآن رغم اقتراب موعد
-
"الغرف التجارية" و"الصناعات" يوضحان سبب تأخر كتابة الأسعار على السلع
إعلان
إعلان