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فرنسا تعرض المشاركة في مناقصات توريد القمح لمصر بأسعار تنافسية

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مصراوي Masrawy

فرنسا تعرض المشاركة في مناقصات توريد القمح لمصر بأسعار تنافسية

02:29 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

فرنسا تعرض المشاركة في مناقصات توريد القمح لمصر بأسعار تنافسية

وزير مع السفير الفرنسي

كتبت- عايدة رضوان:

التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي في القاهرة "استيفان روماتيه"؛ لبحث أوجه التعاون المشترك.

حضر اللقاء، وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد التعاوني لتسويق الأقماح الفرنسية، وممثل شركة التصدير الفرنسية، والوفد المرافق له من السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وقال وزير التموين، إن اللقاء تطرق إلى الحديث عن العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث عرض الجانب الفرنسي استعداد بلاده لتوفير الأقماح بجودة عالية للسوق المصري عن طريق المشاركة في المناقصات التي تجريها الهيئة العامة للسلع التموينية للشراء من البورصات العالمية بناءً على أسس تنافسية اقتصادية.

وأضاف الوزير، أن اللقاء بحث أهمية التنسيق في تطبيق الإجراءات المتبعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وما يماثلها من إجراءات في لضمان سلامة الحاصلات الزراعية والسلع الواردة والمصدرة من الجانبين، مؤكدًا أهمية توضيح هذه الإجراءات لكافة المتعاملين في قطاع التصدير والاستيراد لتعظيم فرص التعاون بين البلدين.

ومن جانبه وصف السفير الفرنسي اللقاء بـ"الودي"، لافتًا إلى أنه تم توجيه الدعوة لوزير التموين لزيارة سوق "رانجيس" الفرنسي، والذي يعد أكبر سوق للمنتجات الطازجة في العالم.

وأكد السفير أن ‫فرنسا‬ على استعداد لمساعدة مصر‬ من أجل تحديث أسواقها المحلية.

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