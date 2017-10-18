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اعترافات المتهم بقتل سائق بـ37 طعنة: "تحرش بشقيقتي"

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مصراوي Masrawy

اعترافات المتهم بقتل سائق بـ37 طعنة: " بشقيقتي"

02:51 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

اعترافات المتهم بقتل سائق بـ37 طعنة

كتب - محمود السعيد:
أدلى "أشرف. م" عاطل، باعترافات تفصيلية في تحقيقات نيابة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد معاذ، وبإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي المحامي العام الأول للنيابات، عن كيفية ارتكابه جريمة قتل ابن عمته "هاني. م" سائق وتقطيع جثته وإلقاءها بمقابر البساتين.
وقال المتهم أشرف في التحقيقات، إنه تلقى يوم الحادث اتصالا هاتفيا من شقيقته تخبره بقيام المجني عليه هاني بالتحرش بها والتهجم عليها في غيابه، فاستدرجه الأول إلى منزله، بأن وعده بحفل لتعاطي المخدرات.
ووصل المجني عليه لمنزل ابن عمته، وتناولا عددا كبيرا من الحشيش والهيروين، فبدأ المتهم في معاتبته على التحرش بشقيقته، لكنه فوجئ بالضحية ينفي فعلته ثم أخرج مطواه من ملابسه هدده بها، حسب أقوال المتهم.
وأضاف المتهم أنه تمكن من الاستيلاء على سلاح الضحية وطعنه 37 طعنة في أماكن متفرقة بجسده، وهشم رأسه بمطرقة حديدية ثم قيد جثته ووضعها داخل (جوال) واستعان بنجل عمه، "أحمد.ا" وألقوها بمقابر البساتين.
كانت مباحث قسم شرطة الخليفة، تلقوا بلاغا من عامل وشقيقه يفيد بالعثور على جثة لشخص مجهول بمنطقة مقابر البساتين، ودلت التحريات أنها لهاني. م، سائق ومتغيب منذ أيام، وتبين أنه كان برفقة "أشرف. م" عاطل، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه، وإحالته للنيابة للتحقيقّ.

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