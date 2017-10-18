ضبط سودانيتين لسرقتهما هاتف محمول من عامل بمنطقة الظاهر

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، فتاتين سودانيتين عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول من عامل بمنطقة الظاهر.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الظاهر، أسفل كوبري غمرة، تنامى إلى سمعه صوت استغاثة، وباستبيان الأمر تم التقابل مع "محمود.ح" 37 سنة، عامل، ومقيم - دائرة قسم شرطة الزاوية والذي قرر له أنه أثناء سيره بمحل الواقعة فوجئ بقيام سيدتان "أدلى بأوصافهما التقريبية " قامتا بخطف هاتفه المحمول وفرتا هاربتان.

وبتتبع خط سير الجناة ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من مواصفات أمكن ضبطهما وتبين أنهما كل من "اكتشاف كواخ اجنيق اجواق"، سودانية الجنسية، 16 سنة، بدون عمل، و "ادوت فرنسيس اقويك"، سودانية الجنسية، 17 سنة، بدون عمل، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف مترجلتان"، بسؤال المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.