أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العراق وتركيا يتفقان على فتح معبر فيشخابور الحدودي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العراق وتركيا يتفقان على فتح معبر فيشخابور الحدودي

02:26 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

العراق وتركيا يتفقان على فتح معبر فيشخابور الحدودي

فتح معبر فيشخابور الحدودي

بغداد – (أ ش أ):

كشف مصدر حكومي عراقي اليوم الأربعاء، عن اتفاق مسبق مع الجانب التركي لافتتاح معبر "فيشخابور"، الذي يربط تركيا بالموصل وصولا إلى بقية أجزاء العراق في غضون أقل من شهرين بعد فرض سيطرة القوات الاتحادية بمناطق شمال الموصل المحاذية لدهوك.

وقال المصدر - في تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) - إن "سيطرة القوات الأمنية على ربيعة وزمار يجري بصورة سريعة، وصولا إلى المثلث الحدودي (فيشخابور)، التي تشكل نقطة الاتفاق بين العراق وتركيا على افتتاح المعبر، الذي يمر عبر تلعفر وكركوك وصولا إلى بغداد وبقية محافظات العراق، دون المرور بإقليم كردستان، مبينا أن الجانب التركي ينوي غلق جميع منافذه مع إقليم كردستان، وتحويل جميع أنواع التبادل التجاري إلى هذا المنفذ.

وأضاف أن تركيا كانت عجزت عن إغلاق معبر إبراهيم الخليل، بالنظر إلى حجم التبادل التجاري الكبير يصل إلى 7.5 مليار دولار سنويا، الذي يشكل إيرادات مهمة لتركيا، موضحا أن هذا الأمر جعل أنقرا تتحمس لإعادة افتتاح منفذ خابور.

وتابع المصدر أن تركيا أحالت المنفذ إلى شركة تركية، وتعهدت بدفع جزء من التكاليف المترتبة على العراق لتأهيل المنفذ، مقابل إحالته إلى شركة تركية، وبالمقابل تتعهد الشركة بإنجازه في مدة زمنية لا تزيد على شهرين من بدء الشركة عمليات التأهيل.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العراق يعرب عن استيائه لاستهداف قنصليته في مدينة مانشستر البريطانية

    أخبار

  • شرطة ديالى: اعتقال فوري لكل من يسيء للأعلام الكردية

    أخبار

  • بارزاني يحمل خصومه السياسيين مسؤولية الخسائر في كركوك

    أخبار

  • وزير الخارجية الأردني: يجب تجنب التصعيد لحل أزمة إقليم كردستان العراق

    أخبار

إعلان

95c204393c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا