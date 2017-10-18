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5 نصائح للتخلص من الكسل والطاقة السلبية عند الاستيقاظ

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مصراوي Masrawy

5 نصائح للتخلص من الكسل والطاقة السلبية عند الاستيقاظ

02:25 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

5 نصائح للتخلص من الكسل والطاقة السلبية عند الاستيقاظ

التخلص من الكسل والطاقة السلبية عند الاستيقاظ

قدمت هنا كامل المعالجة النفسية، نصائح يومية فور الاستيقاظ من النوم، للتخلص من الطاقة السلبية والكسل، وتجديد طاقتك الإيجابية وهي:

1-اغسل يديك بالماء والصابون فور الاستيقاظ من النوم.

2-تنفس بعمق من الأنف 4 مرات متتالية، مع إبقاء فمك مغلقا، ثم احبس نفسك لبضع ثوان، وإخراج الهواء ببطء من بين شفتيك خلال 10 عدات.

3-صفف شعرك لتنشيط الدورة الدموية، ويفضل عمل "مساج" خفيف لفروة الرأس.

4-تناول كوب ماء للتخلص من السموم، وزيادة كفاءة عمل الجهاز الهضمي.

5-احرص على تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 11 صباحاً، لتحسين عمليه الهضم والتمثيل الغذائي. 

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مصراوي Masrawy

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