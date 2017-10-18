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استدرجه عاطل بـ"علبة سجائر".. أمين شرطة ينقذ تلميذا من الخطف بدمياط

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مصراوي Masrawy

استدرجه عاطل بـ"علبة سجائر".. أمين شرطة ينقذ تلميذا من الخطف بدمياط

02:40 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مديرية أمن دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

ضبط أمين شرطة من قوة مباحث الآداب بمديرية أمن دمياط، شابا اشتبه فيه خلال جلوسه مع طفل على كورنيش النيل.

وزعم "م. م"، عاطل، ويبلغ من العمر 32 عامًا، أنه عم الطالب "أ.م"، بالصف الثالث الابتدائي، لكن أمين الشرطة فتش محتويات الحقيبة الدراسية الخاصة بالطالب ووجد معه علبة سجائر فأكد الأخير أن هذا الشخص أعطاها له واصطحبه من أمام المدرسة وأكد أنه لا يعرفه وانخرط في البكاء مطالبًا بإعادته إلى أسرته.

واصطحب أمين الشرطة رضوان أبوعاطف، المتهم إلى قسم أول شرطة، واعترف أمام الرائد مهاب حسن مأمور القسم بعدم معرفته بالطفل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الطفل لذويه بقرية السيالة.

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