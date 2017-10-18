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ارتفاع عدد الطالبات المصابات بضيق التنفس لـ 23 حالة

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد الطالبات المصابات بضيق التنفس لـ 23 حالة

02:33 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ارتفاع عدد الطالبات المصابات بضيق التنفس لـ 23 حالة

مديرية الشئون الصحية

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

قال الدكتور أسامة حامد، مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، إن عدد التلميذات المصابات باختناق وضيق التنفس بمدرسة قرية الكرادوة الإعدادية للبنات، ارتفع إلى 23 تلميذة، بعد وصول 3 تلميذات للقسم، وجرى التعامل معهن طبيًا مثل زملائهن.

وكان الدكتور محمد أبو السعد، مدير عام مستشفى دسوق العام، تلقى إخطارًا من مدير قسم الاستقبال والطوارئ، بوصول 20 تلميذة من مدرسة قرية الكرادوة الإعدادية، مصابات بحالات اختناق وضيق في التنفس ونهجان في القلب، نتيجة استنشاقهن مادة مجهولة المصدر، وارتفع العدد إلى 23 تلميذة.

وفي السياق، قال عبد الله حلاوة، مسئول هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، إن الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، قرر الدفع بعدد 15 سيارة إسعاف لنقل المصابات للمستشفى، مشيرًا إلى أن مدير الهيئة رفع حالة الطوارئ تحسبًا لارتفاع الأعداد.

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اختناق 20 تلميذة لاستنشاقهن مادة مجهولة بكفر الشيخ

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