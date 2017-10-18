بالصور.. بوابات إليكترونية بالمسجد الإبراهيمي استعدادا لاحتفالات مولد "الدسوقي"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وضعت مديرية أمن كفر الشيخ، بوابات إليكترونية على أبواب مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، فى جميع الجهات ليمر منها المترددون على المسجد لزيارة الضريح خلال الاحتفالات بمولده، وذلك بتوجيهات مدير أمن كفر الشيخ اللواء أحمد صالح.

كما شهدت الاحتفالات بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، انتشار قوات من الشرطة، بكل أنحاء الميدان الإبراهيمي، ووضع عدد من الأكمنة بمداخل ومخارج ووسط المدينة وغلق مداخل الميدان الإبراهيمي، ناحية شارع الجيش وفي الجهة الموازية لساحل نهر النيل فرع رشيد،ومجلس مدينة دسوق بالحواجز الحديدية، وذلك لتسهيل السيولة المرورية للمواطنين وزوار المسجد.

وفي السياق ذاته أكد الشيخ عادل زويل، مدير عام إدارة أوقاف قبلي بمدينة دسوق، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هناك تجهيزات من الإدارة بشأن الاستعدادات للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، تتضمن وضع برنامج للمفتشين بالإدارة لمتابعة حركة العمل بالمسجد وما يستجد من أعمال أخرى، وبرنامج آخر لإلقاء الدروس الدينية بالمسجد قبل وبعد كل فريضة طوال اليوم.

ومن جانبه قال اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، إنه أصدر القرار رقم 205 لسنة 2017، يتضمن إنشاء غرفة عمليات استعدادًا للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، مع إلغاء إجازات العاملين في جميع إدارات المرافق بمدينة دسوق.

يذكر أن الاحتفالات بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بدأت يوم الجمعة 13 أكتوبر الماضي، بتنظيم الطريقة البرهامية، لموكب شعبي، كما تنظم الطريقة الصوفية، مؤتمرًا حاشدًا مساء اليوم الأربعاء، يشارك فيه وفود من دول عربية وأسيوية، فيما تحتفل المحافظة ومديرية الأوقاف بالليلة الختامية للمولد غدًا الخميس.