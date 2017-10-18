الحكومة توافق على قانون صندوق رعاية المبتكرين

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، على مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب، مشيرًا إلى أن هذا القانون من ضمن توجيهات رئيس الجمهورية في عيد العلم.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الصندوق يستهدف احتضان الشباب وأفكارهم والعمل على تطويرها، بالإضافة إلى تقديم منح للمبتكرين سواء في الداخل أو الخارج.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الصندوق يستهدف أيضا يتم تقديم الدعم الفني لتحويل الابتكارات إلى منتجات يتم تسويقها في السوق، كما يقوم بتمويل إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الادارية الجديدة.

وحول مصادر تمويل الصندوق كشف عبد الغفار، أنها من خلال المنح والصناديق الخاصة بالجامعات، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية التي تدر عائدات للصندوق.