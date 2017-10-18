18 نوفمبر .. نظر طعن 3 متهمين في واقعة "قميص النوم" على خلفية تقليد مسلسل الأسطورة بالفيوم

كتب-طارق سمير:

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 18 نوفمبر المقبل، لنظر طعن 3 متهمين على خلفية حبسهم 3 سنوات لتقليدهم مسلسل "الأسطورة" وتبادل عائلتين بالفيوم تحريد أحد أفراد العائلتين من ملابسه، وإلباسه "قميص نوم حريمي".

حكمت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف محمد ومحمد أحمد وسكرتارية عادل فاروق وأمانة سر شعبان العجمي بالحبس 3 سنوات لـ11 متهما في واقعة تقليد مسلسل الأسطورة بالفيوم والتي قامت خلالها عائلتا اللاهونى و أبو شناف بتبادل واقعة تجريد أحد أفراد العائلتين من ملابسه وإلباسه قميص نوم حريمي.

تعود بداية الخلافات بين العائلتين إلى شهر رمضان الماضي عندما تلقى اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم السابق، إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بشأن المحضر رقم 1560 لسنة 2016 م، إداري مركز شرطة يوسف الصديق، بوقوع مشاجرة بين "عماد ى لـ" 35 سنة عاطل (الزوج) وأهل زوجته.

وتبين أن المشاجرة وقعت إثر خلافات زوجية، لقيام الأول بتصوير زوجته في أوضاع مخلة، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وقام والد وأشقاء زوجته، بالتعدي عليه، بعد اصطحابه لقريتهم وقاموا بتجريده من ملابسه، وإرغامه على ارتداء ملابس نسائية، وطافوا به أحد شوارع القرية .

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، من القبض على الزوج المتهم، وموسى ع م 56 سنة موظف (والد الزوجة) وطلعت ع م 52 سنة (عم الزوجة) شيخ بلد وطلبت تحريات المباحث لتحديد دور كل منهم فى الواقعة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث بخصوص الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزة الزوج، وبيان إذا ما كانت تخصه من عدمه كما تم ضبط كلا من (إسلام.م) و(إيهاب.م)، شقيقي (دعاء.م.ع)، الزوجة والتى تعرضت للتصوير فى أوضاع مخلة على يد زوجها، بمنزل الزوجية فى قرية شعلان، التابعة لمركز يوسف الصديق وذلك للتحقيق معهما وتم ضبط 7 متهمين آخرين فى الواقعة وتقرر حبس جميع المتهمين.

وخلال منتصف شهر أكتوبر الماضي قامت عائلة أبو شناف برد الواقعة الى عائلة اللاهونى حيث تلقى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة يوسف الصديق بورود بلاغ من أهالى قرية حمزاوى بقيام أفراد عائلة أبو شناف بالتعدي على كل من طلعت مع شيخ قرية الخواجات و"لطفى م ب" 48 سنة فلاح، وهم من أبناء عائلة اللاهونى وقيامهم بالتعدى بالضرب عليهما وتجريد الأول من ملابسه وإلباسه قميص نوم حريمى أحمر وتصويره بهدف نشر مقاطع له على صفحات التواصل الاجتماعي وتبين أنه حال استقلال المجنى عليهما سيارة رقم ف د ر 6582 قيادة الأول اعترض طريقهما كل من "سيد ى ل" 42 سنة عامل بمدرسة الريان و"مصطفى ع ع" 49 سنة فلاح و"عبد المنعم م ل" 46 سنة مؤذن و"محسن م ل" 43 سنة فلاح و"سيد ع ع" 39 سنة فلاح و"حسن م ع" 58 سنة مؤذن و2 آخرين، وأجبروهم على التوقف بالسيارة بعد تحطيم الزجاج الأمامي لها وأجبروهم على النزول واصحبوهم إلى المقابر الواقعة بين قريتى حمزاوى وشعلان، وجردوا الأول من ملابسه وألبسوه قميص نوم حريمى أحمر، وقاموا بتصويره بمقاطع فيديو لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 2195 لسنة 2016 وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق فى الواقعة.

وقرر المحامي العام لنيابات الفيوم إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم والتي قررت في الواقعة الأولى السجن الحضوري 3 سنوات لـ3 متهمين والسجن الغيابي 3 سنوات لـ3 متهمين، والبراءة لـ6 متهمين، وفى الواقعة الثانية قررت الحبس 3 سنوات غيابي لـ5 متهمين .

جدير بالذكر أنه بتاريخ 28 ديسمبر الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية ونواب البرلمان وكبار العائلات من عقد جلسة صلح بين العائلتين قامت خلالها عائلة أب شناف بتقديم الكفن إلى عائلة اللاهونى واتفقا العائلتين على الصلح ونبذ الخلافات بينهما.