بالصور.. رئيس جامعة أسوان يوقع على استمارة "علشان تبنيها"

أسوان - إيهاب عمران:

وقّع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، على استمارة "علشان تبنيها" لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وحرص نواب رئيس الجامعة وأعداد كبيرة من طلاب الكليات المختلفة والعاملين بالجامعة، على التوقيع أيضًا، معربين عن سعادتهم البالغة بهذه الفكرة التي لاقت نجاحًا وإقبالاً كبيرين من طوائف الشعب المختلفة.

من جانبه، أكد عبد الله الأنصاري منسق الحملة بأسوان، أن عدد الموقعين على استمارة "علشان نبنيها" حتى أمس 3 آلاف مواطن أسواني، متوقعًا ارتفاع العدد إلى 6 آلاف، اليوم، بعد الحرص والإقبال الكبيرين من رئيس ونواب وعمداء وطلاب وموظفي جامعة أسوان على التوقيع على استمارة الحملة.