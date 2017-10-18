محافظ القليوبية: إحالة كافة المخالفات الخاصة بالأبراج السكنية للنيابة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وجه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إنذارًا شديد اللهجة لمسئولي مجالس المدن ورؤساء مجالس المدن والأحياء، من التقاعس في مواجهة ظاهرة الأبراج المخالفة، وقرر المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظ إحالة كافة المخالفات الخاصة بالأبراج السكنية للنيابة العامة فورًا، بعد تحرير محضر بالشرطة ضد صاحب المخالفة دون الانتظار للإجراءات الروتينية المتبعة في هذه الحالات، والتي تتسبب في تفاقم المخالفة.

وأوضح المحافظ، أن التقاعس في مواجهة مخالفات الأبراج السكنية ينذر بكارثة قائلا: "هنتعور – هنتعور"، في إشارة للمخالفات الموجودة، والتي لم يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة فيها.

وأضاف المحافظ، أنه يتعبن على المسئولين مواجهة المخالفات في مهدها بتحرير محضر شرطة ضد المخالف وتقديمه للنيابة، بعد استصدار تقرير من مهندس استشاري بحالة المبنى.

وأعلن أنه يجري حاليًا حصر ومراجعة شاملة لجميع المباني والأبراج على مستوى مدن المحافظة، لاسيما التي تشكّل خطورة على أرواح المواطنين، من خلال لجنة مشتركة بين مركز بحوث البناء والمحافظة.