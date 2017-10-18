مقتل قائد بالحرس الجمهوري السوري في دير الزور
مقتل قائد بالحرس الجمهوري السوري في دير الزور
02:16 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
يعتبر زهر الدين من أبرز قادة القوات الحكومية في ال
لندن (بي بي سي)
قتل العميد، عصام زهر الدين، وهو قائد بقوات الحرس الجمهوري في دير الزور، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة حويجة صكر في ريف دير الزور، حسب وسائل إعلام موالية للحكومة السورية.
ويعتبر زهر الدين من أبرز قادة القوات الحكومية في المعارك الدائرة بدير الزور.
وأكدت إذاعة الشام السورية، وقناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، وقناة الميادين الموالية للحكومة السورية، نبأ مقتل زهر الدين.
ويقاتل عناصر حزب الله اللبناني إلى جانب قوات الحكومة السورية منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد مع المعارضة والجماعات المتشددة، منذ ستة أعوام.
وتمكن الجيش السوري الحكومي، المدعوم من القوات الروسية، من فك الحصار عن دير الزور في سبتمبر الماضي. وتراجع تنظيم الدولة الإسلامية في الأسابيع أمام تقدم القوات الحكومية نحو دير الزور.
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