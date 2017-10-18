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مصرع سائقين وإصابة تباع في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع سائقين وإصابة تباع في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

02:06 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مصرع سائقين وإصابة تباع في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى سائقين مصرعهما وأصيب تباع، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين علي طريق "سوهاج – البحر الأحمر " دائرة مركز أخميم.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم بطريق "سوهاج - البحر الأحمر" الكيلو 50 اتجاه سوهاج دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "ر و ج 9465" بمقطورة رقم "ر ط د 9246" قيادة عاطف متولـي محمد 49 عامًا، سائق، ويقيم بفاقوس الشرقية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بالسيارة رقم 38985 ملاكي سوهاج، قيادة فرج إبراهيم عبدالسلام 29 عاماً سائق ويقيم دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا.

أسفر الحادث عن وفاة كلاً من قائد السيارة الثانية وحسن عبدالباسط إبراهيم 45 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز المنشأة "من مستقلي السيارة الثانية"، وإصابة محمد أحمد إبراهيم 22 عامًا، تباع السيارة الأولى ويقيم بمحافظة الشرقية جرح رضي بالساق اليمني ونزيف بالفم وكدمات بالصدر.

عثر بداخل السيارة الثانية على 6450 قرص ترامادول المخدر، تم نقل الجثتين والمصاب لمشرحة المستشفى المركزي.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4991 إداري المركز لسنة 2017.

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