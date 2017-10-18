ضبط رقيب شرطة تحرش بطالبة جامعية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط قسم مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على رقيب شرطة بقسم ثان الإسماعيلية؛ لتحرشه بطالبة جامعية أثناء استقلالها أتوبيس من ميدان محطة الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "غريب.م" رقيب شرطة بقسم ثان الإسماعيلية؛ متهم بالتحرش بالطالبة "أميرة.الـ" طالبة بالفرقة الرابعة بجامعة الأزهر، أثناء استقلالها أتوبيس عام برفقة زملائها.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم حاول ملامسة أماكن حساسة بجسد الفتاة، فأمسكته بيدها واستغاثت بالأهالي حتى جرى ضبطه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 15243 جنح أول الزقازيق لسنة 2017.