اختناق 20 تلميذة لاستنشاقهن مادة مجهولة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيبت 20 تلميذة بمدرسة قرية الكرادوة الإعدادية، التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق وضيق في التنفس، نتيجة استنشاقهن مادة غير معلومة، بحسب قول المرافقين لعن أثناء وصولهن مستشفى دسوق العام لتلقيهن العلاج.

وتلقى الدكتور محمد أبو السعد، مدير عام مستشفى دسوق العام، إخطارًا من الدكتور أسامة حامد، مدير قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفى دسوق العام، بوصول 20 تلميذة، من مدرسة قرية الكرادوة الإعدادية، مصابات بحالات بضيق في التنفس، ونهجان في القلب، نتيجة استنشاقهن مادة مجهولة المصدر، بحسب إخطار مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام.

وأكد الدكتور أسامة حامد، مدير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن القسم استقبل الطالبات بشكل متتالي، وبسؤال مرافقيهن، أفادوا بأنهن كُن يداعبن بعضهن البعض بمادة سبراي غير معلومة خلال اليوم الدراسي، ما أدى إلى إصابتهن بتلك الأعراض.

وأشار إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ بالقسم والمستشفى، وفق توجيهات الدكتورة لميس المعداوي، وكيلة وزارة الصحة، وجرى التعامل مع هؤلاء التلميذات طبيًا، من خلال وضعهن على أجهزة التنفس الصناعي، وتلقيهن جلسات الأكسجين، كما جرى تركيب محاليل طبية لهن وحجزهن بقسم الأطفال بالمستشفى.

وفي السياق، قال عبد الله حلاوة، مسئول هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، إن الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، قرر الدفع بعدد 15 سيارة إسعاف، لنقل المصابات للمستشفى، مشيرًا إلى أن مدير الهيئة رفع حالة الطوارئ تحسبًا لارتفاع أعداد المصابات.